SCS-NET
الشريط الأخباري

ميتا تطلق تحديثات جديدة لتطبيقها واتساب

2022-05-09

واشنطن-سانا

أطلقت شركة ميتا تحديثات جديدة على تطبيقها واتساب للتراسل الفوري.

ووفقا لموقع “ذا فيرج” المتخصص في التكنولوجيا فإن التحديثات الجديدة تتضمن خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل وإمكانية مشاركة الملفات الضخمة لما يصل حجمه إلى 2 غيغابايت ومضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية من 256 إلى 500 مشارك.

وكانت شركة ميتا أضافت في نيسان الماضي لتطبيقها واتساب ميزة جديدة بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية من ثمانية أشخاص إلى 32 شخصاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

روسيا تطالب السلطات الأمريكية بوقف أنشطة (ميتا) المتطرفة

واشنطن-سانا طالبت السفارة الروسية في واشنطن اليوم السلطات الأمريكية بوقف الأنشطة المتطرفة لـ “ميتا”

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved