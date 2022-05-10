ميتا تطلق تحديثات جديدة لتطبيقها واتساب

واشنطن-سانا

أطلقت شركة ميتا تحديثات جديدة على تطبيقها واتساب للتراسل الفوري.

ووفقا لموقع “ذا فيرج” المتخصص في التكنولوجيا فإن التحديثات الجديدة تتضمن خدمات استخدام الرموز التعبيرية للرد على الرسائل وإمكانية مشاركة الملفات الضخمة لما يصل حجمه إلى 2 غيغابايت ومضاعفة الحجم الأقصى للمحادثات الجماعية من 256 إلى 500 مشارك.

وكانت شركة ميتا أضافت في نيسان الماضي لتطبيقها واتساب ميزة جديدة بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية من ثمانية أشخاص إلى 32 شخصاً.

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