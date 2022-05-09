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القوات العراقية تقبض على ارهابيين اثنين في الدجيل وبغداد

2022-05-09

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على ارهابيين اثنين اليوم أحدهما في بغداد والآخر في الدجيل بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان اليوم أوردته وكالة (واع) أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين أحدهما من تنظيم (داعش) الإرهابي في بغداد والآخر قام بنحر شرطي في الدجيل قبل عمليات التحرير.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين اعترفوا بالاشتراك وتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.

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