الطقس غداً.. الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل أمطار فوق منطقة الجزيرة

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار فوق منطقة الجزيرة وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المنطقة الشرقية والجزيرة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية وغربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 28 / 13 المنطقة الجنوبية 28 / 14 المرتفعات الجبلية 20 / 8 المنطقة الوسطى 27 / 15 المنطقة الساحلية 26 / 16 المنطقة الشمالية 27 / 13 منطقة الجزيرة 28 / 13 المنطقة الشرقية 33 / 17 منطقة البادية 31 / 16

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