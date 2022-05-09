بمناسبة يوم المرور العالمي.. ندوة توعوية في المركز الثقافي بصحنايا

دمشق-سانا

بمناسبة يوم المرور العالمي نظمت الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق بالتعاون مع فرع مرور ريف دمشق مساء اليوم ندوة توعوية تحت عنوان “السلامة المرورية مسؤولية الجميع” وذلك في المركز الثقافي بصحنايا في ريف دمشق.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية نشر الوعي والثقافة المرورية كخطوة أساسية يتم العمل عليها بشكل دائم انطلاقا من الشعار الذي أطلقته وزارة الداخلية لهذا العام والذي يؤءكد ضرورة تثقيف السائقين والتركيز على تصحيح مسار المشاة وإشارات المرور والأمور الخدمية للمرفق المروري.

المحامي أحمد نجيب رئيس الجمعية لفت إلى ضرورة نشر الوعي المروري ومعايير السلامة المرورية في كل المناطق ولاسيما الأرياف وتقديم الحلول لتحسين الأمور المرورية فيها والتخفيف من حوادث السير التي تتسبب بأضرار مادية وجسدية جسيمة.

العقيد إياد عبلة رئيس قسم عمليات فرع مرور ريف دمشق سلط الضوء على قواعد قانون السير وتعزيز الوعي المروي لدى كل شرائح المجتمع للوصول إلى مجتمع ملتزم مروريا ونسبة الحوادث منخفضة فيه مؤكدا ضرورة التركيز على توعية الاطفال وطلاب الجامعات بهذا الشأن بهدف إنشاء جيل يملك وعيا مروريا.

حضر الندوة عدد من ضباط ورجال المرور وأعضاء الفرق الحزبية والفعاليات الثقافية والعلمية والطلابية والاجتماعية وحشد من المهتمين.

مدى علوش

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency