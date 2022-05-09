سورية والفاو.. تعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع الزراعية

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مساء اليوم مع المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عبد الحكيم الواعر تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإمكانية البدء بتنفيذ مشاريع جديدة.

وأكد الوزير قطنا خلال اللقاء أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات الفاو في التدريب وتنمية المشاريع الزراعية والحيوانية لافتاً إلى دورها الداعم خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية في توزيع البذار والأسمدة وتأمين اللقاحات البيطرية التي كان يصعب تأمينها مبيناً أن المنظمة بدأت بالمساهمة الفعلية بتنفيذ مشاريع عديدة بعد عام 2017.

من جهته بين الواعر أن المنظمة تعمل من أجل مساعدة الدول في تحقيق الأمن الغذائي ولها 70 عاماً من الخبرة وتقوم بنقل الخبرة من دولة لأخرى وتربط الخبرات ببعضها مؤكداً أن المنظمة تطمح لتكون صلة وصل وشريكاً بين الدول في الإقليم بما يخفف العبء عن سورية وخاصة في القطاع الزراعي الذي يعد الأساس مشيراً إلى أن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية نبهت العالم إلى أهمية الإنتاج في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الواعر أن الهدف من الزيارة التي تستمر لأربعة أيام هو الاطلاع على الأولويات والاستراتيجيات على مستوى الدولة السورية وتعميق الشراكات لتقديم الدعم اللازم مشيراً إلى أن هذا الموضوع يتطلب دراسة معمقة ومنصفة لتحسين الأداء.

وأضاف أنه سيتم وضع سياسات مختلفة عن السياسات السابقة وفق متطلبات الأرض ووضع خطط طويلة الأمد وبناء منظومة تستقرأ المتغيرات السريعة التي تحدث لتفادي الأضرار التي يمكن أن تحدث مشيراً إلى أن المنظمة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وتحاول إشراك أكبر عدد من الشركاء في العملية التنموية.

مهران معلا

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