ضبط مواد كيميائية خطرة منتهية الصلاحية في حماة

حماة-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة مواد كيميائية منتهية الصلاحية تستخدم في مخابر التحاليل الطبية والغذائية وغير الغذائية وذلك ضمن مستودع في حي الحاضر الكبير.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هذه المواد تعتبر ذات أثر سلبي على نتائج التحاليل ومجرد وجودها ضمن مستودع غير مرخص لا تتوافر فيه الشروط اللازمة في حي سكني يشكل خطورة على أهالي الحي.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إتلاف المواد أصولا بالتعاون مع مديرية البيئة بعزلها في أكياس بولي إيثلين ودفنها في مكب القمامة المخصص لذلك.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

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