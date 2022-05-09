بوتين يكلف بوضع آلية جديدة لسوق العملة والتعاملات المالية الخارجية الروسية

موسكو-سانا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل فريق عمل يشرف على استحداث بنية تحتية جديدة لإدارة التعاملات والحوالات المالية مع الدول الصديقة بالروبل الروسي وعملاتها الوطنية.

وجاء في وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للحكومة الروسية اليوم وفق ما نقلت وكالة تاس: شكل الرئيس بوتين مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات الروسية لتطوير آليات جديدة في مجال تنظيم العملة والتسويات الدولية.

ومن بين المهام الرئيسية لمجموعة العمل الجديدة وضع خطة لآلية تنفيذ الحسابات المالية والتجارية لروسيا مع الشركاء من الدول الصديقة كذلك يتوجب على مجموعة العمل تحديد آلية تنفيذ التعاملات المالية للتجارة مع الدول غير الصديقة أي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

وأوضحت الوثيقة أن من بين صلاحيات مجموعة العمل اتخاذ وصياغة موقف روسيا خلال المفاوضات حول آليات التسويات الدولية فيما ستقوم مجموعة العمل بتطوير إجراءات تنظيم الصرف الأجنبي في روسيا من أجل ضمان توازن العرض والطلب في المعاملات في سوق الصرف الأجنبي.

وأشارت الوثيقة إلى أن الآلية الجديدة ستعمل على عدد من القضايا الأخرى بما في ذلك الحد من المخاطر المرتبطة بتعليق العمليات مع الأصول الأجنبية التابعة لروسيا وسيقدم الهيكل مقترحات ومعلومات محدثة حول هذه الموضوعات إلى الرئيس الروسي وإدارته.

وضمت مجموعة العمل التي يرأسها مساعد الرئيس الروسي مكسيم أريشكين كلا من رئيس البنك المركزي إلفيرا نابيولينا ورئيس وزارة التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف ووزير المالية أنطون سيلوانوف ونواب وزراء الخارجية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة ورؤساء مصلحة الضرائب الفيدرالية ودائرة الجمارك الفيدرالية وممثلي عدد من الإدارات الأخرى وغيرهم.

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