راين: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الصمود دون الغاز الروسي

روما-سانا

حذر محافظ البنك المركزي الفنلندي “أولي راين” من أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الصمود دون الغاز الروسي.

وقال راين في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية: إن “الاتحاد الأوروبي على وشك الموافقة على الحظر النفطي وستتعلق الخطوة التالية بالغاز لكن هل سيكون الاقتصاد الأوروبي قادراً على الصمود في وجه رد الفعل”.

وأضاف: “نحن نعلم أنه مع الغاز سيكون الأمر أكثر تعقيداً وأعلم أن هناك تقديرات مختلفة للتأثير المحتمل على الاقتصاد الكلي.. في رأيي سيكون الأمر صعباً”.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على النفط والغاز الروسيين إذ تحصل أوروبا على نحو40 بالمئة من غازها الطبيعي من روسيا التي هي أيضاً مورد النفط الرئيسي للاتحاد وتزود روسيا دول الاتحاد الأوروبي بـ 145 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي وفق بيانات الاتحاد.

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