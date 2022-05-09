الدفاع الروسية: القضاء على 400 من النازيين الأوكرانيين وتدمير 11 موقعاً عسكرياً وإسقاط 6 مروحيات

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم القضاء على 400 من النازيين الأوكرانيين المتطرفين وتدمير 11 موقعاً عسكرياً و8 مخازن للسلاح بصواريخ أونيكس عالية الدقة وإسقاط 6 مروحيات ومقاتلة من طراز مي 29 تابعة للجيش الأوكراني.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف قوله “دمرت صواريخنا 11 موقعاً عسكرياً و4 معسكرات للنازيين و8 مستودعات للذخيرة ومحطتي رادار في منطقتي كراماتورسك وكرستيشا في دونباس شرق أوكرانيا” مضيفاً “تم تدمير 6 مروحيات في بلدة أرتسيز بأوديسا”.

وأوضح كوناشينكوف أنه تم تدمير 318 تجمعا للقوات الأوكرانية وإعطاب 48 آلية عسكرية مبيناً أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة مي 29 فوق مدينة سيفرودونيتسك وثلاثة درونات أوكرانية.

ولفت المتحدث إلى اعتراض صاروخ أوكراني من طراز (توشكا أو) بالقرب من قرية إيفانوفكا في خاركوف وصاروخين من طراز (سميرتش) في منطقتي إيزوم وبولشوي كاميشوفخا في دونباس.

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