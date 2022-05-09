مركز تسوية دير الزور يواصل استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم

دير الزور-سانا

ما يزال مركز التسوية في صالة العامل بمدينة دير الزور يستقبل الراغبين بالانضمام إلى عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة والتي انطلقت في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي وأتاحت الفرصة أمام آلاف المطلوبين لتسوية أوضاعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وذكر عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم أن التسوية مكنتهم من العودة إلى قراهم وأراضيهم وممارسة أعمالهم في زراعة الأرض حيث أشار خضر السليمان ودرويش الخليف وبشير العيسى إلى أن ميليشيا (قسد) منعتهم أكثر من مرة من عبور نهر الفرات لكنهم أصروا على ذلك لإجراء التسوية والعودة إلى حضن الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه.

كما أوضح خضر الحسن أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وسوى وضعه تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.

بدوره أشار أيهم العبد الله إلى أنه قام بتسوية وضعه وسيلتحق بوحدته العسكرية لأداء الخدمة الاحتياطية في حين دعا علاوي البراك جميع المطلوبين إلى استثمار مكرمة التسوية التي تجري بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية في دير الزور لإتاحة الفرصة أمام المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للانضمام إليها.

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