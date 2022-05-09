روسيا: سنتخذ الإجراءات الضرورية إذا انضمت فنلندا إلى الناتو

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إذا انضمت فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في تصريح اليوم نقلته وكالة نوفوستي: إن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي في حال انضمام فنلندا للناتو وأن قواتها المسلحة ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية المطلوبة لضمان المصالح المشروعة للدفاع.

وأضاف غروشكو: إن السؤال الكبير اليوم هو كيف يمكن للسويد وفنلندا اللتين كانتا تعتبران أساسيتين من وجهة نظر الأمن الأوروبي أن تقررا الآن الانتقال إلى الناتو والوقوف في خط المواجهة.

ولفت غروشكو إلى أن النقاش يدور في الناتو حالياً حول فرض تعزيز عسكري إضافي لدول البلطيق وفي حال انضمام فنلندا إلى الحلف فسيحاولون إقناعها بنشر قوات كبيرة على أراضيها بذريعة حمايتها.

وسبق أن حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن فنلندا والسويد ستتحولان في حال انضمامهما إلى الناتو إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا.

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