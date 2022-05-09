استقالة رئيس وزراء سريلانكا بعد صدامات عنيفة في العاصمة كولومبو

كولومبو-سانا

قدم رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا استقالته على خلفية وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومناهضين للحكومة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم رئيس الحكومة روهان ويليويتا قوله “إن ماهيندا أرسل خطاب استقالته إلى الرئيس غوتابايا راجاباكسا ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة”.

من جهة ثانية أعلنت مصادر في الشرطة عن مقتل نائب من الحزب الحاكم في سريلانكا خلال الاشتباكات العنيفة التي وقعت في كولومبو.

وكانت الشرطة السريلانكية فرضت صباح اليوم حظر تجول لأجل غير مسمى في كولومبو إثر اندلاع اشتباكات بين أنصار الحكومة ومتظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس راجاباكسا ورئيس الوزراء.

ويتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وكان الرئيس راجاباكسا أعلن يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ وأمر بنشر الجنود لحفظ النظام ومساندة الشرطة.

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