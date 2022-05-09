موسكو تؤكد امتلاكها كمية كافية من الصواريخ والذخيرة عالية الدقة

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف اليوم أن بلاده تمتلك كمية كافية من الصواريخ والذخيرة عالية الدقة لتنفيذ كل المهام المطروحة أمام قواتها المسلحة لافتاً إلى أن كل أنواع الأسلحة الروسية عالية الدقة أكدت ميزاتها القتالية أثناء العملية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وقال بوريسوف في تصريح نقلته وكالة انترفاكس الروسية: إن المجمع الصناعي العسكري الروسي يزود جيشنا بجميع الصواريخ الضرورية بالكميات المطلوبة مضيفاً “إن المعلومات المتوافرة لدى وسائل الإعلام الغربية حول استنفاد الموارد العسكرية الروسية لا تتفق مع الواقع لأن مخزون الأسلحة في القوات الروسية المسلحة سيكون كافياً لتنفيذ جميع المهام المطروحة أمامها”.

وأوضح بوريسوف أن لجميع أنواع الأسلحة الروسية عالية الدقة خصائصها القتالية ما جعل من الممكن إصابة منشآت البنية التحتية العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا بدقة عالية مشيراً إلى أن روسيا تعمل حالياً على تحديث هذا النوع من الأسلحة.

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