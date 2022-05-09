ضبط شخص يتاجر بالمازوت المدعوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية بدمشق

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق شخصاً يقوم بالإتجار بالمازوت المدعوم ومواد غذائية منتهية الصلاحية منها لحوم مصبوغة ومفرومة مسبقاً.

وأوضح مدير المديرية محمد بسام إبراهيم أن عناصر المديرية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي نظموا ضبطاً تموينياً بحق شخص يقوم بالإتجار بالمازوت المدعوم بقصد تحقيق منفعة مادية غير مشروعة حيث بلغت الكمية المضبوطة 4240 ليتر مازوت وتم تغريمه بمبلغ 21.624.000 ليرة سورية.

وبين إبراهيم أنه في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي ضبط عناصر المديرية مواد غذائية منتهية الصلاحية وهي قمر الدين 20 باكيتا وكريم الثوم 10 كغ ولية خاروف مصبوغة ومفرومة تبلغ كميتها 45 كغ بمنطقة باب سريجة وباب مصلى و10 كغ لحم أحمر مفروم مسبقاً مشيراً إلى أنه تم إتلاف المواد المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency