الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بإلزام الاحتلال بوقف جرائمه

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالتخلي عن ازدواجية المعايير مشددة على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وإلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الأممية ووقف جرائمه.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا انتهاكات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية المتواصلة والتي كان أحدثها تجريف الاحتلال 22 دونماً من أراضي المنطقة الواقعة بين قريتي الجبعة وصوريف في بيت لحم وهدم عدة منازل في قرية بيت دجن في نابلس وخربة عينون في طوباس لتوسيع عمليات الاستيطان.

ولفتت الخارجية إلى أن اعتداءات الاحتلال اليومية تطال الفلسطينيين في منازلهم وحقولهم وشوارعهم في طول الضفة الغربية وعرضها ما يستدعي تحركاً دولياً فورياً لوقفها.

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