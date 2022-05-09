النقل تطلق خدمة إلكترونية لقبول اعتراضات المستثنين من الدعم

دمشق-سانا

أطلقت وزارة النقل اليوم خدمة إلكترونية تتيح للموظفين المدنيين والعسكريين دائمين أو مؤقتين وذوي الشهداء المستثنين من الدعم تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً عبر الموبايل أو الحاسب.

وفي تصريح لـ سانا بينت المهندسة ريا عرفات مديرة المعلوماتية بالوزارة أن الهدف من إطلاق الخدمة تخفيف أعباء تنقلات المواطنين وتوفير قدومهم ومراجعتهم لمديريات النقل بالمحافظات لتقديم اعتراضاتهم.

وأوضحت المهندسة عرفات أن خطوات تعبئة البيانات تتضمن أن يقوم مالك المركبة “المعترض” بإدخال رقم السيارة السياحية والرقم الوطني ورقم الهاتف الشخصي له واسم الجهة التي يعمل بها موظفاً أو متقاعداً أو وثيقة الشرف بالنسبة لذوي الشهداء وإرسال الطلب إلكترونياً.

ولفتت عرفات إلى أن فريق عمل الوزارة سيقوم بتدقيق البيانات وتناسبها مع المعايير المعتمدة في هيكلة الدعم وإرسالها إلى الجهة المعنية لتتم معالجتها وإصدار النتيجة التي ستصل للمواطن تلقائياً وذلك من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

http://178.253.108.154:2010/info/services/support/

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