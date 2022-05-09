منتخب سورية لكرة السلة للناشئين يلتقي نظيره العراقي في افتتاح مشاركته ببطولة غرب آسيا

دمشق- سانا

بلقاء المنتخب العراقي غداً يفتتح منتخب سورية لكرة السلة للناشئين تحت ستة عشر عاماً مشاركته ببطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان والتي تستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري.

المواجهة الثانية لمنتخبنا في البطولة ستكون أمام منتخب إيران بعد غد على أن يلتقي منتخب لبنان يوم الجمعة القادم ليختتم مبارياته يوم السبت المقبل بلقاء منتخب الأردن.

وتضم بعثة منتخبنا كلاً من جاك باشاياني مديراً للمنتخب وإياد عبد الحي مدرباً ومحمد الطرن ونديم زرز مساعدين للمدرب و فارس ناصيف إدارياً وأنس شعبان معالجاً ومجد الصفدي منسقاً إعلامياً.

كما تضم البعثة اللاعبين.. عبد الجواد حسكل وغيث الشامي وجورج قلاجيان وأندرو حمامجي وليث دقس وفؤاد عبد النور وليث دهمان ولؤي عزاوي وأنس الحجي وجوان ججو ورامي سمعان وعمر طيارة.

وكان منتخبنا تحضر للبطولة عبر معسكر تدريبي محلي شهد حصصاً تدريبية صباحية ومسائية ومكثفة ولعب مباراة تحضيرية مع فريق الثورة تحت ثلاثة وعشرين عاماً للوقوف على جاهزية اللاعبين.

هناء صقور

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