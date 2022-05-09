مخبر يجدد إدانته لإجراءات الحظر اللاإنسانية تجاه إيران

طهران-سانا

جدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر إدانته لإجراءات الحظر اللاإنسانية لنظام الهيمنة الأمريكي والسلوكيات المزدوجة للدول الغربية تجاه بلاده والمتضررين من الحروب والنزاعات.

وقال مخبر خلال لقائه رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا في العاصمة الإيرانية طهران إن “فرض الضغوط وإجراءات الحظر غير الإنسانية من قبل نظام الهيمنة الأمريكي على إيران خاصة في قطاعات مهمة مثل الأغذية والأدوية المتعلقة بحياة وصحة الأفراد يعد إجراء لا إنسانياً” مشيراً إلى أن الدول الغربية وبعض المنظمات الدولية تمارس معايير وسلوكيات مزدوجة في حين أن حياة جميع أفراد البشر متساوية ولا ينبغي أن يكون هناك أي تمييز بين المتضررين من الحوادث في مختلف أنحاء العالم.

ودعا مخبر الصليب الأحمر الدولي إلى متابعة أوضاع المتضررين من الحروب في منطقة الشرق الأوسط خاصة في سورية واليمن وكذلك اللاجئين الأفغان من أجل المساعدة في تحسين ظروفهم المعيشية.

من جانبه نوه روكا بجمعية الهلال الأحمر الإيرانية باعتبارها واحدة من أفضل الجمعيات الوطنية قائلاً إن “هذه الجمعية ورغم وجود الحظر والضغوط الدولية تمكنت لغاية الآن من أداء مسؤولياتها بصورة جيدة”.

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