باريس سان جيرمان يتعادل مع تروا في الدوري الفرنسي لكرة القدم

باريس-سانا

تعادل فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه تروا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

افتتح فريق باريس سان جيرمان التسجيل عن طريق لاعبيه ماركينيوس ونيمار جونيور في الدقيقتين 6 و25 في حين عادل لفريق تروا كل من اللاعبين إيك يوغبو وفلوريان تارديو في الدقيقتين 30 و49 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 80 نقطة في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي بينما رفع تروا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر في المسابقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency