9 أيار 1945- انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية

دمشق-سانا

1927- نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبيرا بدلاً من ملبورن.

1945- انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية.

1946- الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أومبرتو الثاني.

1947- الإعلان عن استقلال رومانيا.

1955- ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

1974- زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصاً.

2009- جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا.

من مواليد هذا اليوم..

1927- مانفرد أيغن.. عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.

1935- روجر هارغريفز.. مؤءلف ورسام إنكليزي.

1946- يوكيا أمانو.. دبلوماسي ياباني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من وفيات هذا اليوم..

1805- فريدرخ شيلر.. شاعر ألماني.

1931- ألبرت ميكلسون.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1907.

2004- أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الأول.

أعياد ومناسبات..

يوم التحرر في روسيا وأوكرانيا.

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