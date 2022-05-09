9 أيار 1945- انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية

دمشق-سانا
1927- نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبيرا بدلاً من ملبورن.
1945- انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية.
1946- الملك فيكتور عمانويل الثالث يتنازل عن عرش إيطاليا لابنه أومبرتو الثاني.
1947- الإعلان عن استقلال رومانيا.
1955- ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
1974- زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصاً.
2009- جاكوب زوما يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا.
من مواليد هذا اليوم..
1927- مانفرد أيغن.. عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.
1935- روجر هارغريفز.. مؤءلف ورسام إنكليزي.
1946- يوكيا أمانو.. دبلوماسي ياباني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من وفيات هذا اليوم..
1805- فريدرخ شيلر.. شاعر ألماني.
1931- ألبرت ميكلسون.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1907.
2004- أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الأول.
أعياد ومناسبات..
يوم التحرر في روسيا وأوكرانيا.
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