رئيسي: إيران تعارض بحزم سياسات الناتو التوسعية

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده تعارض بحزم سياسات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التوسعية مثلما تعارض النزاعات والحروب في العالم.

وقال رئيسي خلال لقائه وزير خارجية بولندا زبيغنيو رايو في العاصمة الإيرانية طهران إن “إيران مثلما تعارض النزاع والحرب فإنها تعلن أيضاً معارضتها الحازمة لسياسات الناتو التوسعية”.

ولفت رئيسي إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وبولندا بما يتناسب مع العلاقات السياسية بينهما قائلاً إن “هناك طاقات مختلفة وخاصة في المجالات الصناعية والاقتصادية في البلدين ينبغي علينا تفعيلها بجهود مشتركة في سياق تطوير العلاقات الثنائية”.

من جانبه قال وزير الخارجية البولندي إن “الشعبين الإيراني والبولندي وقفا أمام تدخلات القوى الكبرى والخارجية في شؤون بلديهما” مؤكداً سعي بلاده إلى إحياء ورفع مستوى تعاونها مع إيران في المجالات كافة.

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