إقفال صناديق الاقتراع في المرحلة الثانية للانتخابات النيابية اللبنانية في الخارج

بيروت- سانا

أقفلت صناديق الاقتراع في المرحلة الثانية للانتخابات النيابية اللبنانية في أكثر من 40 دولة في العالم.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن حصيلة عدد الناخبين في أوروبا بلغت 39376 مقترعا بنسبة 15ر56 بالمئة وفي افريقيا بلغت 8898 مقترعا بنسبة 89ر50 بالمئة في حين كانت الحصيلة في أمريكا الشمالية 5556 مقترعا بنسبة 02ر10 بالمئة وفي أمريكا اللاتينية 540 مقترعا بنسبة 67ر9 بالمئة.

وكان اللبنانيون المغتربون أدلوا بأصواتهم في وقت سابق اليوم فى أكثر من 40 دولة ضمن الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب.

وتتنافس فى الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان اللبناني.