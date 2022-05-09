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أتلتيكو مدريد يتغلب على ريال مدريد في الدوري الإسباني

2022-05-08

مدريد-سانا

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد اللاعب يانيك فيريرا كاراسكو من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 81 نقطة متصدراً جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني.

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