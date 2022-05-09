مشاعل النور.. مهرجان شعري يحتفي بالشهادة والشهداء على ثقافي حمص

حمص-سانا

أهدى الشعراء المشاركون في اللقاء الذي استضافته قاعة سامي الدروبي في المركز الثقافي بمدينة حمص قصائدهم للشهادة والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإرهابية التي شنت على سورية.

المهرجان الذي نظمه ملتقى القرداحة الثقافي وحمل عنوان “مشاعل النور” شارك فيه عشرة شعراء من ملتقى القرداحة الثقافي اجتمعوا ليقدموا رسالة محبة وعرفان لمدينة حمص التي عانت وقدمت الكثير لمواجهة الإرهاب.

افتتح المهرجان الشاعر طراد طه من حماة بقصيدة عنوانها “من يبوس التراب” تحكي عن الشهيد والوطن بأسلوب وجداني قريب من المتلقي.

بدورها قدمت الشاعرة نداء حسين قصيدة بعنوان “قبل جراحاً” استخدمت فيها الأسلوب الرمزي في وصف الشهيد الذي صان البلاد بقلبه الجسور وعزته وإبائه.

وكان للشاعر غسان دلول من حمص قصيدة بعنوان “قربان الشهادة” تحدث فيها عن المؤامرة التي تعرضت لها بلدنا وكيف ضحى آلاف الشهداء بأرواحهم ليخطوا لنا مسار النصر وطريق الأمان.

وشارك ابن مدينة حلب الشاعر عبد الحميد ملحم بقصيدة وطنية عنوانها “في عشق حلب” تحكي عن علاقة الشاعر بمدينته وحبه لها.

وفي قصيدته العمودية بعنوان “هي بنت إبراهيم” تحدث الشاعر حسين محمد من ريف حلب عن ألوان الطيف السوري.

وألقت الشاعرة سارة خير بيك من اللاذقية قصيدة عمودية “قداس الوفاء” تحكي عن شهداء حمص وما سطروه من ملاحم شرف وبطولة.

الشاعرة منى خضور قدمت قصيدة وجدانية بعنوان “زهر البطولة” تغنت فيها بعنفوان الشهيد وصونه لكرامة الوطن وأرواح أبنائه.

وفي قصيدته بعنوان “في محراب الشهيد” وصف الشاعر سامر الخطيب عظمة الشهيد ومقامه مؤكداً أن كل الكلمات تقف عاجزة أمام هذه التضحية والدماء الطاهرة.

وكان للشاعرة لينا شاهين قصيدة وطنية بعنوان “سلام الله يا وطني” تصف كيف عانقنا نور الأمل والمستقبل بفضل تضحيات الشهداء وصمود الشعب.

لارا أحمد

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