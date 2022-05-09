استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان مساء اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وطولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على الشاب محمود سامي خليل 27 عاماً أثناء مروره على أحد حواجزها جنوب طولكرم ما أدى إلى استشهاده.

وأكدت الوزارة أن الشاب معتصم عطا الله 17 عاماً استشهد برصاص الاحتلال شرق مدينة بيت لحم ليكون الشهيد الثاني خلال هذا اليوم.

بدورها ذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في منطقة باب العمود وأصابته بجروح قبل أن تعتقله كما اعتدت على جميع الموجودين في محيط الباب بالقدس المحتلة.

رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جدد مطالبته بتحرك دولي فوري لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية موضحاً أن هذه الجرائم المروعة تستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الإرهاب المنظم الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد اشتية أن ممارسات الاحتلال وجرائمه لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده ومقاومته حتى تحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

بدورها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الوحشية بحق الفلسطينيين والتي كان آخرها اليوم استشهاد فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية معتبرة أنها تأتي في إطار حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني وسط صمت دولي شجعهم على التمادي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني وعدم مساءلة ومحاسبة مرتكبيها يشجع الاحتلال على الإمعان بارتكابها.

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