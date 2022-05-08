قديروف: القوات الروسية حررت مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن القوات الروسية حررت مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن قديروف قوله خلال اتصال مع مساعده للشؤون الأمنية دانييل مارتينوف في منطقة دونباس:”أصبحت مدينة بوباسنايا بالكامل تحت سيطرة وحداتنا الخاصة وتم تطهير المجمع الصناعي في بوباسنايا من القوات الأوكرانية المتحصنة هناك”.

ووصف قديروف بوباسنايا بأنها بلدة مهمة واستراتيجية صعبة عزز الأوكران مواقعهم فيها على مدى سنوات.

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