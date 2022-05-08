الدوما الروسي: زعماء مجموعة السبع اعترفوا بنجاح العملية الروسية في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن البيان الصادر عن زعماء مجموعة السبع حول تصميمهم على منع انتصار روسيا هو اعتراف بنجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله في قناته على موقع تلغرام اعترفت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان بنجاح العملية العسكرية الروسية الخاصة .. بهذه الطريقة فقط يمكن للشخص أن ينظر إلى البيان الذي أصدره زعماء مجموعة السبع اليوم بشأن نيتهم منع انتصار روسيا في أوكرانيا.

وأشار فولودين إلى أن قادة مجموعة السبع يعارضون نزع السلاح واجتثاث النازية ويرفضون الوضع الحيادي وغير النووي لأوكرانيا وحق شعبي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في تقرير مصيرهما مشددا على أنه من الواضح الآن لماذا لم يتم الرد على المبادرات الأمنية التي اقترحتها موسكو ولا سيما أن هذه العملية دمرت خططهم لتوسيع الناتو شرقاً.