موسكو-سانا

أقر المقدم في الجيش الأوكراني نيقولاي سلاماخا بأن نظام كييف قام بتوجيهه ليقود وحدة خاصة مهمتها تنفيذ عمليات تخريبية على أراضي منطقة خيرسون التي سيطر عليها الجيش الروسي ضمن عملية حماية سكان دونباس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مسؤولين أمنيين قولهم إن “سلاماخا أقر أنه بتوجيه من سلطات كييف كان سيقود وحدة خاصة لتنفيذ عمليات تخريبية على أراضي منطقة خيرسون” مشيرين إلى أن سلاماخا سلم في المقاطعة بعد استجوابه من قوات الأمن الروسية بشكل طوعي العشرات من الرشاشات والبنادق ومئات القنابل اليدوية.

وحسب المسؤولين فإن الضابط الأوكراني أكد أنه لكونه وريث أحد المحاربين في الحرب العالمية الثانية فقد اعترف طواعية بخطط قيادته ضد إخوانه الروس والسكان المدنيين في خيرسون موضحين أنه بعد تفتيش قاعدة القوات الخاصة لشرطة خيرسون عثرت قوات الأمن الروسية على 120 صندوقاً من الذخيرة.

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