موسكو-سانا

أعلن رئيس المركز الوطني لمراقبة الدفاع في روسيا الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن النازيين الجدد التابعين لنظام كييف يعملون على تفخيخ السكك الحديد والجسور في مدينة سلافيانسك بمنطقة دونباس.

وقال ميزينتسيف في إفادة صحفية اليوم: “إن النازيين الجدد في التشكيلات المسلحة الأوكرانية قاموا بتلغيم جسر سكة حديد في سلافيانسك كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية وجسر السيارات عبر نهر سوخوي توريتس لتفجيره والادعاء بأن الوحدات الروسية المتقدمة في المدينة تتحمل مسؤولية مثل تلك الأعمال”.

وأشار ميزينتسيف إلى أن مسلحين في كراماتورسك أعدوا مواقع إطلاق نار في المدرسة رقم 20 وروضة الأطفال رقم 87 ويتم بالقوة احتجاز سكان المنازل المجاورة في الأقبية كما تم تلغيم جميع الطرق المؤدية إلى هذه المرافق.

وأكد ميزينتسيف أن القوميين الأوكران أعدوا أيضا تحصينات ومخزناً للذخيرة في المنطقة المجاورة لمبنى مستشفى الأطفال الإقليمي رقم 22 في خاركوف وأجبروا طاقم المستشفى وجميع المدنيين بمن فيهم الأطفال المصابون بأمراض خطيرة على مغادرة المنشأة الطبية تحت تهديد العنف.

كما أعلن ميزينتسيف أن قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية تقمع جميع محاولات المدنيين للخروج من المناطق الخطرة في مدينة زاباروجيا وتصادر سياراتهم وتقوم بإخفاء الهدف الحقيقي لمنع إجلاء المدنيين وهو استخدامهم دروعاً بشرية محذراً من أن المدنيين الذين يظهرون أدنى مقاومة يتعرضون للعنف الجسدي ومصادرة سياراتهم وذلك في انتهاك فاضح لقواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وكان ميزينتسيف أكد في وقت سابق أن النظام الأوكراني يخطط لاستفزاز جديد اليوم في المناطق الغربية لأوكرانيا لاتهام القوات المسلحة الروسية باستهداف مدنيين كاشفاً عن تفخيخ خزان مياه محطة كوراخوفسكايا الكهروحرارية في مدينة بوكروفسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية لنسفه وتعطيل المحطة وإغراق القرى والبلدات المحاذية واتهام الجيش الروسي بذلك.

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