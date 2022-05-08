شولتس: برلين لن تسمح للناتو أن يصبح طرفاً في الأزمة الأوكرانية

برلين-سانا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لن تسمح باتخاذ قرارات من شأنها جعل حلف شمال الأطلسي “الناتو” طرفاً في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن شولتس قوله خلال خطاب إلى مواطنيه بمناسبة تحرير ألمانيا من النازية: “لن نتخذ أي قرارات تجعل حلف الناتو مشاركاً في الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومن الضروري ألا تكون هناك حرب عالمية وخاصة بين القوى النووية”.

ورأى شولتس أن بلاده لن تستجيب لكل ما يطلب منها معتمدة على مبدأ عدم إلحاق الضرر بالشعب الألماني.

وكان المستشار الألماني أعلن مؤخراً أن بلاده تسعى لتفادي مواجهة مباشرة بين حلف الناتو وروسيا بسبب أوكرانيا مشدداً على أن الأولوية هي لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة.

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