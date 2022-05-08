القوات الروسية تدمر 19 موقعاً عسكرياً أوكرانياً وكميات كبيرة من الأسلحة الغربية

موسكو-سانا

دمرت القوات الروسية 19 موقعاً عسكرياً أوكرانياً وكميات كبيرة من الأسلحة الغربية وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها لحماية سكان دونباس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية مساء اليوم: “دمرت الصواريخ عالية الدقة التي أطلقتها القوات الجوية الروسية الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها من الولايات المتحدة والدول الغربية إلى القوات الأوكرانية في منطقة سوليدار كما تم استهداف 19 نقطة تمركز للقوات والمعدات العسكرية في منطقة تشوتشيف و6 مستودعات للأسلحة”.

وذكر كوناشينكوف أن الطيران الروسي استهدف 54 منطقة لتجمع الأفراد والمعدات العسكرية وقضى على نحو 380 نازياً وأعطب 38 آلية عسكرية.

ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الصاروخية الروسية دمرت منظومة دفاع جوي من طراز “أوسا” في منطقة نيكولاييف وكذلك نظام الإطلاق الصاروخي “سميرتش” في منطقة سوليدار ومحطة رادار في محيط قرية فيليكيا كورينيها.

وذكر كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة بدون طيار من طراز “بيرقدار تي في 2” تركية الصنع في منطقة جزيرة زمينيي وطائرة من طراز “سوخوي25” تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من قرية بوغونوفا.

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