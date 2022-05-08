نظام كييف يهدد باستهداف جسر القرم

كييف-سانا

هدد مسؤول في النظام الأوكراني بتدمير جسر القرم الذي يربط شبه جزيرة القرم مع باقي الأراضي الروسية رغم إشارته إلى أن نظامه لا يملك الوسائل المطلوبة لتحقيق ذلك حالياً.

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني فيكتور أندروسوف في مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية “مصير جسر القرم محتوم وسيتم تدميره حتماً وهذه مسألة وقت لا أكثر”.

وأقر أندروسوف بأن كييف لا تستطيع استهداف الجسر حالياً وقال “لم نحصل على السلاح المطلوب لذلك وبالأحرى نملكه لكننا نحتاج إلى الاقتراب من سواحل بحر آزوف لتحقيق ذلك”.

وكان الضابط في القوات اللاتفية يانيس سلايدينش صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام أن هناك معلومات عن تخطيط أوكرانيا لضرب جسر القرم بالتزامن مع عيد النصر في روسيا في الـ 9 من أيار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية حذرت من أنها ستشن ضربات على (مراكز صنع القرار) في أوكرانيا وخصوصا في كييف رداً على أي عمليات تخريبية في الأراضي الروسية.

ويبلغ طول جسر القرم 19 كم ما يجعل منه أطول جسر في أوروبا.

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