إعلان حالة الطوارئ في مدن كولومبية عدة جراء الفيضانات

بوغوتا-سانا

أعلنت العديد من المدن الكولومبية حالة الطوارئ جراء الفيضانات والإنهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار الذي تشهده البلاد حالياً.

وذكرت وسائل إعلام محلية ان الفيضانات والأمطار الغزيرة تسببت بغرق مركز تجاري ما أسفر عن احتجاز المتواجدين بداخله بعد أن امتلأ المكان بالمياه إضافة إلى حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق وتساقط أعمدة الإنارة والأشجار الأمر الذي سبب حالة اختناق مروري.

وتعد مدينة ميديلين شمال البلاد الأكثر تضرراً حتى الآن فيما باتت 34 منطقة في حالة تأهب بسبب احتمال حدوث انهيارات أرضية.

وحسب تقرير إدارة المخاطر في كولومبيا تسبب موسم الأمطار بأضرار لأكثر من 45 ألف عائلة.

وفي غضون أربعة أشهر فقط تم تجاوز الرقم القياسي التراكمي للأمطار للأعوام الثلاثة 2019 و2020 و2021 وحتى الآن تم الإبلاغ عن 175 حادثاً مرتبطاً بالطقس إضافة إلى 24 حالة وفاة.

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