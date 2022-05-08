شويغو يقلد ضابطين وسام بطل روسيا مع النجمة الذهبية

موسكو-سانا

قلد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم وسام (بطل روسيا) مع النجمة الذهبية لاثنين من الضباط المشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

ووفق وزارة الدفاع الروسية سلم شويغو الوسام بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين لكل من المقدم الطيار دميتري ليتفينوف قائد أحد الأفواج الجوية الهجومية وللرائد الملاح الجوي فيكتور دودين مشيرة إلى أن حفل تقليد الأوسمة الرسمي أقيم اليوم في مركز إدارة الدفاع في العاصمة موسكو.

وذكرت الوزارة أن المقدم ليتفينوف والرائد دودين قاما بالعديد من المهام المميزة والتي تنم عن شجاعة وحسن تقدير للمواقف الميدانية.

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