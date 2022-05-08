تحركات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة

بيروت-سانا

شهدت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة اليوم تحركات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوة إسرائيلية معادية مدعومة بسيارتين عسكريتين مشطت الطريق العسكرية المحاذية للسياج الحدودي ما بين مستوطنة المطلة وسهل مرجعيون وصولاً إلى جسر نبع الخرار مبينة أن عناصر الدورية كانوا يتوقفون في محاذاة السياج الحدودي لتفقد أجهزة المراقبة المثبتة عليه.

وأضافت الوكالة “إن هذه التحركات تزامنت مع تسجيل دوريات مماثلة على الطرق الزراعية في البساتين المحيطة بالمطلة وصولاً حتى موقع تلة الرياق”.

إلى ذلك حلق الطيران الحربي المعادي ظهر اليوم فوق مناطق النبطية وإقليم التفاح بالجنوب اللبناني منفذاً غارات وهمية على علو مرتفع.

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