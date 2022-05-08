القبض على مروج عملة أجنبية مزيفة في اللاذقية

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي باللاذقية القبض على مروج عملة أجنبية مزيفة وضبط بحوزته مبلغ عشرين ألف دولار مزورة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فرع الأمن الجنائي باللاذقية تمكن من القبض على أحد المروجين بمحلة كراج الفاروس وضبط بحوزته مبلغ عشرين ألف دولار عبارة عن ورق مقصوص على شكل عملة نقدية ملفوف بلاصق نايلون لون أسود وكأنهم مبلغ مالي كبير ومغلف للتمويه.

وبينت الوزارة أنه خلال التحقيق مع المقبوض عليه اعترف بأنه أحد أفراد شبكة تمتهن أعمال النصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية أجنبية ومحلية مزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بإدارة الشبكة شخص من خارج القطر بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين عن الأنظار.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية والأبحاث مستمرة عن باقي أفراد الشبكة وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء أصولاً.

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