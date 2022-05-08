توزيع مساعدات للأسر المهجرة من رأس العين بريف الحسكة

الحسكة-سانا

وزعت جمعية سورية اليمامة الخيرية بالتعاون مع لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة مساعدات غير غذائية لأهالي رأس العين الذين هجرتهم قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة لها والمقيمين حالياً في مدينة الحسكة.

وبين عضو مجلس إدارة الجمعية اسماعيل الطه في تصريح لمراسل سانا أن أعمال التوزيع شملت 350 أسرة من أهالي رأس العين وريفها الذين هجرهم المحتل التركي من منازلهم وقراهم ويقيمون في مدينة الحسكة لافتاً إلى أن أعمال التوزيع تمت وفق قوائم اسمية للأسر المستحقة من أعمال التوزيع.

وأشار الطه إلى أن الجمعية مستمرة بتقديم العون والمساعدة للأسر المهجرة من مدينة رأس العين وريفها والأسر المحتاجة في مدينة الحسكة وذلك بغية التخفيف من معاناة الأهالي ومساعدتهم في تأمين قسم بسيط من الاحتياجات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بعيدا عن مناطقهم ومنازلهم.

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