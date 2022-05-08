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موسكو تحقق في تدنيس نصب تذكاري سوفييتي بإستونيا

2022-05-08

موسكو-سانا

فتحت لجنة التحقيق الروسية اليوم تحقيقاً حول عمليات التخريب التي استهدفت نصباً تذكارياً للجنود السوفييت في مدينة تارتو في إستونيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين قوله في بيان اليوم إن “مخربين استهدفوا نصبا تذكاريا للمحاربين السوفييت الذين سقطوا في تحرير مدينة تارتو من القوات النازية في إستونيا إبان الحرب العالمية الثانية وكتبوا عليه كلمات بذيئة”.

وأصدر باستريكين تعليمات بمباشرة التحقيق في الحادث.

وكانت لجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقا في شهر نيسان الماضي بخمس قضايا جنائية حول تدنيس نصب تذكارية للجنود السوفييت في إستونيا وبلغاريا وليتوانيا.

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