CNN: حالات انتحار غامضة على متن حاملة الطائرات جورج واشنطن

واشنطن-سانا

أعلنت شبك CNN الأمريكية تسجيل حالات انتحار غامضة بين أفراد طاقم حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس جورج واشنطن) مشيرة إلى أن هذه الحالات دفعت 200 بحار إلى مغادرتها.

ونقلت الشبكة عن البحرية الأمريكية قولها “إن من بين حالات الانتحار المشار إليها ثلاث حالات وقعت في أقل من أسبوع”.

وكشف أفراد من الطاقم الحالي والسابق أن الحاملة التي تعمل بالطاقة النووية لم تكن جاهزة للبحارة وكانت البيئة على متنها غير صالحة للعيش.

ويقول أحد البحارة طلب عدم الكشف عن هويته “إن التيار الكهربائي ينقطع مراراً وأن البحارة كثيراً ما يعيشون في درجات حرارة قاسية إلى جانب قلة كميات الطعام وقلة جودته”.

وصرح البحار السابق جاكوب غريلا بأنه كان سعيداً عندما تم تعيينه على متن حاملة الطائرات (يو إس إس جورج واشنطن) لكنه سرعان ما بدأ يشعر بأن عطلة نهاية الأسبوع فرصة للفرار من الظروف القاسية بعيداً عن تلك الحاملة حتى أنه حاول تحديد موعد مع الطبيب النفسي على متن الحاملة لكنه فوجئ بأن عليه الانتظار لمدة 6 أشهر.

وحاول غريلا إيضاح الأمر لرؤسائه بأن مثل هذه الظروف قد تكون هي السبب في تكرار حالات الانتحار إلا أن حديثه قوبل بتعليقات سلبية منهم .

وكانت صحيفة ذا هيل الأمريكية كشفت قبل أسبوع عن وقوع سبع حالات وفاة غامضة خلال عام واحد بين أفراد طاقم حاملة الطائرات (يو اس اس جورج واشنطن) ما أثار غضباً لدى مشرعين طالبوا قيادة البحرية بفتح تحقيق بالموضوع.

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