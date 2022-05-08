إصابة فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في سلفيت

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في قرية حارس غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أسفر عن إصابة أربعة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون بالحجارة على مركبات الفلسطينيين في منطقة الجلاجل وبيت عينون شرق الخليل ما ألحق أضراراً ببعضها.

وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency