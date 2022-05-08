الرئيس الروسي يوجه بمساعدة متضرري حرائق الغابات وسط البلاد

موسكو-سانا

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ جميع التدابير لمساعدة ذوي ضحايا حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك وسط البلاد وتعويض المتضررين ومن فقدوا منازلهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف “إن حاكم إقليم كراسنويارسك اطلع بوتين على ما يشهده الإقليم من حرائق الغابات والإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع تدهور الوضع” مضيفاً” إن بوتين وجه باتخاذ كل الإجراءات لمساعدة ذوي الضحايا وتعويض المتضررين ومن فقدوا منازلهم”.

وكان 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 17 آخرون فيما تضرر 484 مبنى نتيجة الحرائق التي اندلعت في إقليم كراسنويارسك الواقع جنوب منطقة سيبيريا داخل منطقة الغابات الطبيعية.

ويؤدى ارتفاع درجات الحرارة في بعض مواسم السنة إلى اندلاع حرائق.

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