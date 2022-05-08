متظاهرون في فيرونا الإيطالية ينددون بسياسات الناتو إزاء أوكرانيا

روما-سانا

تظاهر المئات في شوارع مدينة فيرونا الإيطالية تنديدا بممارسات حلف شمال الأطلسي “ناتو” مطالبين برحيله عن أوروبا ووقف نقله الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأفادت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية بأن المظاهرة نظمتها حركة فيرونا من أجل الحرية حيث حمل المتظاهرون أعلاما وملصقات ولافتات كتب عليها شعارات مناهضة لحلف الناتو.

وقالت الحركة في بيان نشرته في حسابها على موقع فيسبوك: إن الرواية الرسمية في ايطاليا ودول الناتو حول أوكرانيا لا توحي بالثقة على الإطلاق منتقدة سياسات ايطاليا والولايات المتحدة ودول الناتو إزاء الوضع حول أوكرانيا.

واعتبرت الحركة أن الصراع تنظمه وتديره وتدعمه القوات الغربية بقيادة الناتو مشيرة إلى أن الحلف يتخذ مواقف ضد الشعب الأوكراني.

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