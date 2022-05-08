روسيا تعلن انتهاء عملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال

موسكو-سانا

أعلنت روسيا انتهاء عملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبل الجيب الأخير للقوات الأوكرانية والمتطرفين النازيين الذين يقاتلون معها في المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم “بفضل التدابير غير المسبوقة والتي اتخذتها قيادة الاتحاد الروسي وبمشاركة نشطة من ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر اكتملت العملية الإنسانية لإجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال” مشيرة إلى مغادرة المدنيين الذين تم إنقاذهم برفقة ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواقع إيواء مؤقتة مختارة.

وأعلنت قوات جمهورية دونيتسك في وقت سابق اليوم أن كلّ النساء والأطفال والمسنين تمّ إجلاؤهم من مصنع آزوفستال مؤكدة أنّ هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبل انتهى.

وكان نظام كييف أعلن اجلاء جميع المدنيين من مصنع آزوفستال وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك في صفحتها على موقع فيسبوك: “تم إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من آزوفستال”.

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