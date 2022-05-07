النظام السعودي يحتجز سفينة مشتقات نفطية متوجهة إلى اليمن

صنعاء-سانا

أعلنت شركة النفط اليمنية أن النظام السعودي أقدم على احتجاز سفينة مشتقات نفطية جديدة تحمل مادة الديزل في خرق جديد للهدنة الإنسانية المعلنة برعاية الامم المتحدة.

ونقلت وكالة (سبأ) اليمنية عن المتحدث باسم الشركة عصام المتوكل قوله في بيان اليوم إن “تحالف العدوان قام بخرق جديد للهدنة باحتجازه السفينة (يوهود) المحملة بـ 31959 طناً من الديزل” مشيراً إلى أن قوى العدوان اقتادت السفينة قسراً إلى منطقة الحجز قبالة سواحل جيزان بالرغم من تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية.

وأوضح المتوكل أنه مع احتجاز السفينة (يوهود) يرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 3 لافتاً إلى أن استمرار قوى العدوان في الممارسات التعسفية وأعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود سيؤثر سلباً على أداء القطاعات الخدمية ويضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين.

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