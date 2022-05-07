الرئيس البلغاري يحذر أوروبا من عواقب إطالة أمد الأزمة الأوكرانية

صوفيا-سانا

حذر الرئيس البلغاري رومن راديف من أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على أوروبا واصفاً قرار برلمان بلاده إرسال مساعدات عسكرية لكييف بـ الخطير.

ونقلت قناة (إن تي في) عن راديف قوله اليوم إن “إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ستؤدي بأوروبا إلى عواقب اقتصادية وخيمة” مضيفاً أن هذا الأمر سيعني تدمير أوروبا لاقتصادها بنفسها ونحن نسير في هذا الاتجاه.

وانتقد راديف قرار البرلمان البلغاري الأخير إرسال مساعدة عسكرية فنية إلى أوكرانيا واصفاً إياها بأنها خطوة خطيرة لإشراك بلغاريا في الصراع.

وحذرت روسيا مراراً من عواقب استمرار حلف الناتو بإرسال الأسلحة لنظام أوكرانيا لمواصلة تأجيج الأزمة وإطالة أمدها .

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