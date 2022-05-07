جامعة الفرات تستأنف امتحانات الدورة الفصلية الأولى في كليات ومعاهد الحسكة

الحسكة-سانا

أعلنت جامعة الفرات استئناف الامتحانات في كليات ومعاهد محافظة الحسكة للدورة الفصلية الأولى بعد توقف ثلاثة أشهر جراء انتهاكات ميليشيا (قسد) الانفصالية وإقدام الاحتلال الأمريكيعلى تدمير مباني المنشآت التعليمية ولا سيما كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد.

وفي تصريح لمراسل سانا قال مدير فرع الجامعة في الحسكة الدكتور جمال العبد الله إن الفرع سيحدد موعد الامتحانات خلال الاسبوع الجاري وستتم مناقشة البرامج الامتحانية في كل الكليات الجامعية والمعاهد بغية إعطاء وقت للطلبة من خارج المحافظة لحضور الامتحانات.

وأكد العبد الله استعداد فرع الجامعة لإجراء الامتحانات بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من قاعات ومدرجات وقرطاسية وكوادر بشرية وتأمين أماكن بديلة لإجراء امتحانات كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد.

وعلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الامتحانات والدوام في كليات ومعاهد الحسكة منذ 90 يوماً بسبب انتهاكات ميليشيا (قسد) واستيلائها على أبنية الكليات وتدمير الاحتلال الأمريكي لمقر كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد بذريعة ملاحقة إرهابيين فارين من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الحسكة.

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