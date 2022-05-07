نظام كييف يعلن إجلاء جميع المدنيين من مصنع آزوفستال في ماريوبول

كييف-سانا

أعلن نظام كييف إجلاء جميع المدنيين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك في صفحتها على موقع فيسبوك “تم إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من آزوفستال وتم إنجاز هذا الجزء من المهمة الإنسانية في ماريوبول”.

وكانت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أعلنت إجلاء أكثر من 150 مدنياً بينهم عشرات الأطفال من مصنع آزوفستال.

وبات المصنع الجيب الأخير للقوات الأوكرانية والمتطرفين النازيين الذين يقاتلون معها في المدينة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرض وطلب منها إحكام الحصار على القوات الأوكرانية المتحصنة هناك والتي ترفض الاستسلام.

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