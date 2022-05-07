بوليانسكي: الناتو ارتكب خطأً استراتيجياً في أوكرانيا

موسكو-سانا

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ارتكب خطأً استراتيجياً فادحاً في تعامله مع الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة تاس عن بوليانسكي قوله اليوم “بعد 23 عاماً على قصفه وتدميره يوغسلافيا لا يزال الناتو يمثل التهديد الرئيس للسلام والاستقرار حيث يشن حالياً حرباً بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا حتى آخر مواطن أوكراني والتي كان يستعد لها بنشاط منذ عام 2014 وهذا خطأ استراتيجي فادح من قبل الناتو”.

وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أكد الخميس الماضي أن الغرب كان ينتظر الفرصة لشن حرب اقتصادية على موسكو والضغط عليها لافتاً إلى أن ما تشهده أوكرانيا هو حرب بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا.

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