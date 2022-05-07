تعادل تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

تعادل تشيلسي وولفرهامبتون بهدفين لكل منهما في إطار الجولة الـ 36 من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح روميلو لوكاكو من تسجيل هدفين في دقيقتين بالشوط الثاني لفريق تشيلسي حيث جاء الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 56 ثم جاء الهدف الثاني له في الدقيقة الـ 58.

بينما سجل فرانسيسكاو ترينكاو في الدقيقة الـ 79 الهدف الأول لفريق ولفرهامبتون ثم استطاع كونور كودي تسجيل الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة الـ 97 من وقت المباراة الإضافي.

وبذلك ارتفع رصيد فريق تشيلسي إلى النقطة الـ 67 محتلاً المركز الثالث بينما احتل فريق ولفرهامبتون المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 50 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنكليزي انتهى بتعادل تشيلسي وولفرهامبتون سلباً.

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