فولودين: القيادة الأمريكية تتحمل مسؤولية جرائم نظام كييف

موسكو-سانا

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم إلى تحميل القيادة الأمريكية المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف في أوكرانيا وإدراجها في قائمة مجرمي الحرب.

ونشرت وكالة نوفوستي عن فولدين منشوراً له قال فيه: “إن الولايات المتحدة اعترفت في الواقع بأنها تنسق العمليات العسكرية لأوكرانيا وبالتالي تشارك في الأعمال العدائية ضد روسيا” لافتاً إلى أن مشاركة واشنطن لا تقتصر فقط على توريد الأسلحة والمعدات.

وأضاف فولودين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق وأن طالب بوقف التسريبات عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا واعترف برفع السرية عن واشنطن.

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